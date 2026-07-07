Kiew schickt mehr als 400 Drohnen Richtung Moskau

Der Himmel wird zum Schlachtfeld

Im Krieg wird nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten „die entscheidende Schlacht am Himmel“ ausgetragen. „Wenn sie den Feind am Schlachtfeld stoppen, wenn sie den Krieg an Land aufhalten und wenn sie ihm die Seeherrschaft nehmen, wie wir es getan haben, dann wird der Himmel zum nächsten Schlachtfeld“, sagte Selenskyj in einem Interview der „Financial Times“. Seiner Ansicht nach sei dieses Stadium bereits erreicht.