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Wirbel um Pokalspenden

Politische „Karambolage“ nach Kettcar-Rennen

Niederösterreich
07.07.2026 06:00
Das Kettcar-Rennen am Pfingstmontag, veranstaltet von der ARBÖ Sektion Lanzenkirchen, sorgte ...
Das Kettcar-Rennen am Pfingstmontag, veranstaltet von der ARBÖ Sektion Lanzenkirchen, sorgte Wochen später für politische Nachwehen.(Bild: ARBÖ Sektion Lanzenkirchen, Krone KREATIV)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Über eine „starke Premiere für das Lanzenkirchner Kettcar-Rennen“ berichtet der ARBÖ auf der Website der SPÖ im Ort. Strahlende Gesichter bei Veranstaltern und Teilnehmern. Doch bei Ersteren wurde der Freude ein bitterer Beigeschmack beigemengt, denn die FPÖ ortet einen Parteikassenskandal.

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Die ARBÖ Sektion Lanzenkirchen wurde neu auf die Beine gestellt, ihre SPÖ-Nähe ist im Bezirk Wiener Neustadt wie im ganzen Bundesland kein Geheimnis. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das Kettcar-Rennen auf der Website der SPÖ Lanzenkirchen zu finden ist. ARBÖ-Sektionsleiterin ist die geschäftsführende Gemeinderätin Cornelia Koger. Sie zieht danach Bilanz: „Die Freude der Kinder war unbezahlbar. Genau solche Veranstaltungen wollen wir als neue ARBÖ-Sektion Lanzenkirchen in Zukunft schaffen.“ 

Anonymer Hinweisgeber
Ums Bezahlen im eigentlichen Sinn geht es in Zusammenhang mit der Veranstaltung Peter Schmiedlechner, geschäftsführender FPÖ-Bezirksparteiobmann. Er ortet in Pokalspenden einen SPÖ-Parteikassenskandal und spricht in diesem Zusammenhang von „Vertuschungstaktik“. Den Stein ins Rollen brachte ein anonymer Hinweisgeber.

Für Michaela Binder, SPÖ-Bezirksparteivorsitzende, ein No-Go: „Auf anonyme Hinweise äußere ich mich nicht. Warum wird in einem kleinen Ort nicht direkt  nachgefragt? Das verstehe ich nicht.“ Sie stellt weiters klar: „Es ist nichts passiert. Es war eine Familienveranstaltung, wo Kinder viel Freude hatten.“

Beim Kettcar-Rennen sei ganz bewusst der olympische Gedanke im Vordergrund gestanden, wie es im Online-Nachbericht heißt. „Jedes Kind, das teilgenommen hat, sollte mit einem positiven Erlebnis nach Hause gehen. Deshalb erhielt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Medaille, eine Urkunde sowie ein kleines Geschenksackerl als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Für die schnellsten drei jeder Altersgruppe gab es zusätzlich Pokale“, so die Veranstalter.

Die gespendeten Pokale waren Stein des Anstoßes für die politische „Karambolage“ nach dem ...
Die gespendeten Pokale waren Stein des Anstoßes für die politische „Karambolage“ nach dem Kettcar-Rennen in Lanzenkirchen.(Bild: ARBÖ Sektion Lanzenkirchen)

Gemeinsames Konto für ARBÖ und SPÖ
Und genau diese Pokalspenden stoßen Schmiedlechner sauer auf. Er fordert von Binder, „dubiose Geldflüsse offenzulegen“. Zahlungen für die Pokalspenden gingen auf das Konto der SPÖ. Das bestreitet Binder auch nicht, sie nennt aber den Grund dafür: ARBÖ und SPÖ hatten ein gemeinsames Konto. „Wie wenn ich mehrere Firmen, aber ein Konto habe. Die Buchungen werden korrekt getrennt gerechnet“, so Binders Vergleich.

Mittlerweile gibt’s für jeden ein eigenes Konto: SPÖ und ARBÖ sind in Lanzenkirchen zumindest bei Bankgeschäften getrennt.

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