Politische „Karambolage“ nach Kettcar-Rennen

Die ARBÖ Sektion Lanzenkirchen wurde neu auf die Beine gestellt, ihre SPÖ-Nähe ist im Bezirk Wiener Neustadt wie im ganzen Bundesland kein Geheimnis. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das Kettcar-Rennen auf der Website der SPÖ Lanzenkirchen zu finden ist. ARBÖ-Sektionsleiterin ist die geschäftsführende Gemeinderätin Cornelia Koger. Sie zieht danach Bilanz: „Die Freude der Kinder war unbezahlbar. Genau solche Veranstaltungen wollen wir als neue ARBÖ-Sektion Lanzenkirchen in Zukunft schaffen.“