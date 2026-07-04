Nach Großbrand: Wiener Tangente weiter gesperrt

Auch am Samstagmorgen nach dem gewaltigen Brand in einer Abfallverwertungsanlage in der Wiener Donaustadt ist der Feuerwehreinsatz noch nicht vollständig beendet. Während die letzten Glutnester gelöscht werden, bleibt auch die Südosttangente (A23) im Bereich der Unglücksstelle vorerst weiter gesperrt. Wie lange die Sperre andauert, ist derzeit noch unklar. Somit müssen sich ausgerechnet zum Ferienstart viele Autofahrer auf erhebliche Verzögerungen einstellen.
Rund 120 Feuerwehrleute mit 31 Fahrzeugen standen am Freitagabend im Großeinsatz. Gegen 18 Uhr ist in der Lagerhalle sowie im angrenzenden Freigelände eines Entsorgungsbetriebs Feuer ausgebrochen. Wegen der raschen Brandausbreitung und der gewaltigen Rauchentwicklung wurde sofort Alarmstufe 4 ausgelöst. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.
Übergreifen der Flammen rechtzeitig verhindert
Den Einsatzkräften gelang es schließlich, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und weitere Bereiche des Betriebs zu verhindern. Gegen 21 Uhr war der Brand unter Kontrolle, die aufwendigen Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings bis in die Morgenstunden. Auch am Samstag werden noch Glutnester abgelöscht und das Gelände gesichert.
Südosttangente bleibt vorerst gesperrt
Die Auswirkungen auf den Verkehr sind weiterhin enorm. Die Südosttangente zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel bleibt in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Ein Statiker überprüft derzeit, ob die schwerbeschädigte Lagerhalle oder Teile davon die angrenzende Autobahn gefährden könnten.
Erst danach kann entschieden werden, wann die wichtige Verkehrsverbindung wieder freigegeben wird. Ausgerechnet zum Ferienbeginn sorgt somit die Sperre für Stau und Frust bei Autofahrern.
Brandursache ist weiter unklar
Während des Brandausbruchs befanden sich laut Feuerwehr keine Menschen in der Lagerhalle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter auf Hochtouren.
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