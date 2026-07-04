Nach Großbrand: Wiener Tangente weiter gesperrt

Auch am Samstagmorgen nach dem gewaltigen Brand in einer Abfallverwertungsanlage in der Wiener Donaustadt ist der Feuerwehreinsatz noch nicht vollständig beendet. Während die letzten Glutnester gelöscht werden, bleibt auch die Südosttangente (A23) im Bereich der Unglücksstelle vorerst weiter gesperrt. Wie lange die Sperre andauert, ist derzeit noch unklar. Somit müssen sich ausgerechnet zum Ferienstart viele Autofahrer auf erhebliche Verzögerungen einstellen.