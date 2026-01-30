Vorteilswelt
Insel rüstet auf

Erster Unterwassertest für U-Boot „made in Taiwan“

Ausland
30.01.2026 08:28
Die „Narwhal“ ist mit einer Länge von rund 70 Metern und einer Breite von acht Metern relativ ...
Die „Narwhal“ ist mit einer Länge von rund 70 Metern und einer Breite von acht Metern relativ kompakt. Das macht es für Einsätze im engeren maritimen Umfeld Taiwans geeignet.(Bild: APA/AFP/CNA/Chun-Chih Tung)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Taiwan modernisiert mithilfe aus den USA und Großbritannien seine Armee. Dabei spielen – wegen der deutlichen Überlegenheit der chinesischen Streitkräfte – Technologien für die asymmetrische Kriegsführung eine bedeutende Rolle. Dazu zählt auch ein neues U-Boot, welches seinen ersten Tauchtest erfolgreich absolviert hat.

0 Kommentare

Das „Narwhal“ (auf Chinesisch: „Hai Kun“) genannte U-Boot habe einen „Tauchtest in seichtem Wasser“ vor dem südlichen Hafen Kaohsiung absolviert, teilte der Schiffbauer CSBC Corp am späten Donnerstagabend mit. Das Unternehmen leitet den Bau von insgesamt acht U-Booten.

Das neue, erstmals in Taiwan entwickelte, Unterseeboot mit einem Preis von 49,36 Milliarden Taiwan-Dollar (etwa 1,3 Milliarden Euro) wird ein Kampfsystem von Lockheed Martin Corp verwenden und mit in den USA hergestellten Mark-48-Schwergewichtstorpedos ausgerüstet sein. 

U-Boot-Programm mit zweijähriger Verspätung
Das U-Boot-Programm, das unter anderem mit Hilfe aus den USA und Großbritannien zustande kam, hatte sich zuvor verzögert. Die „Narwhal“ sollte ursprünglich 2024 an die Marine ausgeliefert werden und zwei bereits vorhandene U-Boote ergänzen, die in den 1980er-Jahren aus den Niederlanden gekauft worden waren.

Taiwan hat erklärt, dass es bis 2027 mindestens zwei solcher im Inland entwickelten U-Boote einsetzen und spätere Modelle möglicherweise mit Raketen ausstatten möchte. Der taiwanesische Präsident Lai Ching-te kündigte im November 2025 an, dass seine Regierung zusätzlich 40 Milliarden Dollar für die Verteidigung ausgeben werde.

