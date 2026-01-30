Erster Unterwassertest für U-Boot „made in Taiwan“

U-Boot-Programm mit zweijähriger Verspätung

Das U-Boot-Programm, das unter anderem mit Hilfe aus den USA und Großbritannien zustande kam, hatte sich zuvor verzögert. Die „Narwhal“ sollte ursprünglich 2024 an die Marine ausgeliefert werden und zwei bereits vorhandene U-Boote ergänzen, die in den 1980er-Jahren aus den Niederlanden gekauft worden waren.