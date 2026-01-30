Insel rüstet auf
Erster Unterwassertest für U-Boot „made in Taiwan“
Taiwan modernisiert mithilfe aus den USA und Großbritannien seine Armee. Dabei spielen – wegen der deutlichen Überlegenheit der chinesischen Streitkräfte – Technologien für die asymmetrische Kriegsführung eine bedeutende Rolle. Dazu zählt auch ein neues U-Boot, welches seinen ersten Tauchtest erfolgreich absolviert hat.
Das „Narwhal“ (auf Chinesisch: „Hai Kun“) genannte U-Boot habe einen „Tauchtest in seichtem Wasser“ vor dem südlichen Hafen Kaohsiung absolviert, teilte der Schiffbauer CSBC Corp am späten Donnerstagabend mit. Das Unternehmen leitet den Bau von insgesamt acht U-Booten.
Das neue, erstmals in Taiwan entwickelte, Unterseeboot mit einem Preis von 49,36 Milliarden Taiwan-Dollar (etwa 1,3 Milliarden Euro) wird ein Kampfsystem von Lockheed Martin Corp verwenden und mit in den USA hergestellten Mark-48-Schwergewichtstorpedos ausgerüstet sein.
U-Boot-Programm mit zweijähriger Verspätung
Das U-Boot-Programm, das unter anderem mit Hilfe aus den USA und Großbritannien zustande kam, hatte sich zuvor verzögert. Die „Narwhal“ sollte ursprünglich 2024 an die Marine ausgeliefert werden und zwei bereits vorhandene U-Boote ergänzen, die in den 1980er-Jahren aus den Niederlanden gekauft worden waren.
Taiwan hat erklärt, dass es bis 2027 mindestens zwei solcher im Inland entwickelten U-Boote einsetzen und spätere Modelle möglicherweise mit Raketen ausstatten möchte. Der taiwanesische Präsident Lai Ching-te kündigte im November 2025 an, dass seine Regierung zusätzlich 40 Milliarden Dollar für die Verteidigung ausgeben werde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.