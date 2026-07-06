Keine Tour of Austria! Kärntner Talent düst zur EM

„EM ist die sportlich sinnvollere Entscheidung“

Nicht mit dabei ist Heimo Fugger, der ja im Development-Team von UAE Emirates ist. Er gibt der Bahnrad-EM in Cottbus (von Dienstag bis Samstag) den Vorzug. „Prinzipiell wäre es schon interessant gewesen. Vor allem mit der Etappe in Kärnten. Aber weil es doch sehr viel bergauf geht, ist die Bahn-EM die sportlich sinnvollere Entscheidung“, erklärt der 18-jährige Wernberger, der sich ja im Vorjahr als erster Kärntner auf der Bahn einen WM-Titel sicherte.