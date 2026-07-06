„Und irgendwann hat man genug davon“

„Das Rennen hätte episch enden können. Unseren Berechnungen nach hätte er Charles Leclerc sechs Runden vor Schluss mit den frischeren Reifen abfangen können“, bilanzierte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Silverstone-Drama von Kimi Antonelli, der statt Saisonsieg Nummer sechs den zweiten „Nuller“ anschrieb. Ein Carbonteil an der vorderen Radabdeckung war abgebrochen und hatte sich verkeilt.