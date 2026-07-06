Spurlos verschwunden: Große Sorge um 52-Jährige

Seit Mitte Juni fehlt von einer 52-jährigen Österreicherin jede Spur. Die in Tirol wohnhafte Frau dürfte sich zuletzt in Oberösterreich aufgehalten haben. Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei nun die Bevölkerung dringend um Mithilfe.
Die Sorge um das Schicksal einer 52-jährigen Frau wächst von Tag zu Tag. Die Österreicherin ist seit Mitte Juni abgängig. „Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sie sich zuletzt in Oberösterreich aufgehalten haben“, heißt es seitens der Polizei. Seither fehlt von ihr jedoch jede Spur.
Unfallgeschehen wird nicht ausgeschlossen
Die Ermittler des Landeskriminalamtes Tirol schließen derzeit auch ein Unfallgeschehen nicht aus. Aus diesem Grund wurde eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Verschwindens beitragen können.
Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird ersucht, sich umgehend beim Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 zu melden. Jeder noch so kleine Hinweis könnte für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein.
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