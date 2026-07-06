Arbeiter fiel von Gerüst zwei Meter in die Tiefe

Montagfrüh fiel ein Arbeiter auf einer Baustelle in Leibnitz von einem Gerüst mehrere Meter in die Tiefe. Der Mann wurde von der Feuerwehr mittels Bergetrage geborgen und vom Roten Kreuz ins Spital gebracht.
Kurz vor 8 Uhr war ein 44-jähriger Mann auf einer Baustelle im Stadtgebiet von Leibnitz mit dem Ausschalen einer Tiefgarage beschäftigt. Dabei dürfte er das Ende der Schulung übersehen haben, stürzte in weiterer Folge rund zwei Meter ab und prallte auf einen Betonboden. Ein Arbeitskollege, der den Unfall bemerkte, setzte die Rettungskette in Gang.
Aufgrund der schwierigen Lage des Mannes musste die Feuerwehr Leibnitz zur Bergung hinzugezogen werden. Mithilfe eines Baukrans und einer Korbtrage wurde der 44-Jährige gerettet und mit schweren Beinverletzungen in das LKH Wagna gebracht. Der Mann trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm.
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