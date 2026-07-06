Arbeiter fiel von Gerüst zwei Meter in die Tiefe

Kurz vor 8 Uhr war ein 44-jähriger Mann auf einer Baustelle im Stadtgebiet von Leibnitz mit dem Ausschalen einer Tiefgarage beschäftigt. Dabei dürfte er das Ende der Schulung übersehen haben, stürzte in weiterer Folge rund zwei Meter ab und prallte auf einen Betonboden. Ein Arbeitskollege, der den Unfall bemerkte, setzte die Rettungskette in Gang.