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Schock nach Sendung

Netzhautriss! OP und Zwangspause für Philipp

Adabei Österreich
06.07.2026 18:18
Porträt von krone.at
Von krone.at

Philipp Jelinek, der „Vorturner der Nation“, muss sich derzeit aus gesundheitlichen Gründen eine vierwöchige Auszeit nehmen. Bei ihm wurde ein Netzhautriss festgestellt, der umgehend operiert werden musste. Doch eine Grußbotschaft (siehe Video) für seine Fans ist bereits wieder drin.

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Direkt nach der heutigen Live-Folge von „Philipp bewegt“ – die ausgerechnet den Titel „Mehr Energie für die Woche und alles, was kommt“ trägt –, fuhr Jelinek zu seiner Ärztin, die ihn umgehend ans nächste Spital verwies. Die darauffolgende Operation ist gut verlaufen, dennoch ist nun Schonung angesagt.

Damit fällt Philipp vorübergehend zwar persönlich aus, die Sendung läuft aber weiter: Auf krone.tv wird weiterhin täglich um 9.05 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr geturnt. Dank zahlreicher aufgezeichneter Backup-Sendungen ist weiterhin für ein durchgehendes Programm gesorgt – für genau so einen Fall, dass Philipp nicht wie gewohnt jeden Morgen live auf der Turnmatte stehen kann. Was abgesehen von kurzen Urlauben bislang noch nie vorgekommen ist.

Hier können Sie täglich mit Philipp Jelinek turnen.

Sommer-Tour abgesagt
Die geplante Sommer-Tour muss Philipp aber schweren Herzens absagen: Die Live-Termine gemeinsam mit dem „fraubraucht“-Netzwerk in Podersdorf (10. Juli), Arnoldstein (17. Juli) und im Seebad Riegersburg (24. Juli) sowie der Auftritt bei den „Krone“-Erzberg-Adventure-Days am 18. Juli können nicht stattfinden. Dabei hatte Philipp sich so darauf gefreut. 

In seiner Grußbotschaft bedankt er sich bei allen Fans für ihr Verständnis und freut sich jetzt schon darauf, nach seiner Genesung wieder live zurück auf der Turnmatte zu stehen.

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