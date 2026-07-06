Netzhautriss! OP und Zwangspause für Philipp

Damit fällt Philipp vorübergehend zwar persönlich aus, die Sendung läuft aber weiter: Auf krone.tv wird weiterhin täglich um 9.05 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr geturnt. Dank zahlreicher aufgezeichneter Backup-Sendungen ist weiterhin für ein durchgehendes Programm gesorgt – für genau so einen Fall, dass Philipp nicht wie gewohnt jeden Morgen live auf der Turnmatte stehen kann. Was abgesehen von kurzen Urlauben bislang noch nie vorgekommen ist.