Kärntnerin holte sich Oscar der Teddybären-Welt

Doch die Künstlerin will mit ihren hochwertigen Plüschtieren etwas bewirken. „Ich will die Oper für Menschen wieder attraktiver machen“, erzählt Raidl über ihr Vorhaben und glaubt, es mit den geschichtlichen Teddybären zu schaffen. Dafür kreierte sie sogenannte Opern-Teddybären wie Papageno, Turandot, Escamillo, Don Quijote, Maria Stuart, Pique Dame, Walküre. „Mit meinen Werken kann man den Interessierten die Rollen großer Operncharaktere so besser näherbringen. Jedes Exponat dient als Schlüssel zum Verständnis des Musikwerks durch visuelle und haptische Erlebnisse.“ Für Raidl ist die Oper kein didaktisches Ziel, sondern eine künstlerische Sprache. Wenn meine Arbeiten dazu beitragen, dass junge Menschen sich wieder für Oper interessieren, ist das ein schöner Nebeneffekt.“