Neues Umspannwerk für sichere Stromversorgung

Kärnten Netz plant oberhalb von Schiefling den Bau eines Netzknotens. 11,5 Millionen Euro werden investiert.
Die Kärnten Netz trägt den künftigen Energieherausforderungen Rechnung: In Aich oberhalb des Wörthersees wird ein neues Umspannwerk geplant. „Mit dem Umspannwerk Aich machen wir das Stromnetz im Raum Wörthersee und Rosental fit für die kommenden Jahrzehnte, denn wir sind mitten in der Energiewende“, bestätigt Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.
Bei der Standortwahl wurde besonderes Augenmerk auf möglichst geringe Auswirkungen auf Anrainer sowie das Landschaftsbild gelegt. Es soll in einem Waldstück direkt unter der bestehenden 110-kV-Leitung errichtet werden.
„Von diesem Umspannwerk verlegen wir insgesamt 32 Kilometer leistungsstarke 20-kV-Kabelsystemlängen zum bestehenden Schaltwerk Velden Süd, Umspannwerk Rosegg und der Schaltstation Mühlbach sowie zu Trafostationen in den Gemeinden Schiefling am Wörthersee und Velden“, erklärt Michael Marketz, Geschäftsführer der Kärnten Netz. Es werden drei moderne Kompakt-Trafostationen errichtet. Nach der Inbetriebnahme können etwa 6,5 Kilometer der bestehenden 20 kV-Freileitungen demontiert.
7,5 Millionen Euro werden in das neue Umspannwerk investiert. Weitere vier Millionen fließen in den Ausbau des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Der Bau wird über das Förderprojekt „Green Switch“ mit EU-Mitteln in Höhe von 3,7 Millionen Euro gefördert. Derzeit laufen die Genehmigungsverfahren für das Projekt. Im kommenden Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.
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