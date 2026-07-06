Neues Umspannwerk für sichere Stromversorgung

7,5 Millionen Euro werden in das neue Umspannwerk investiert. Weitere vier Millionen fließen in den Ausbau des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Der Bau wird über das Förderprojekt „Green Switch“ mit EU-Mitteln in Höhe von 3,7 Millionen Euro gefördert. Derzeit laufen die Genehmigungsverfahren für das Projekt. Im kommenden Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.