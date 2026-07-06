Für das Heimturnier in Kitzbühel wird es eng

Ellbogenverletzungen kommen bei Tennisspielern recht häufig vor – selbst bei Profis. Seit den French Open in Paris schlägt sich auch Alexander Erler mit so einem Einriss der Ellbogensehne herum. Bereits beim Einschlagen für das Achtelfinale gegen die späteren Turniersieger Granollers (Spa)/Zeballos (Arg) hatte der 28-Jährige etwas gespürt, während des Matches mit seinem Partner Lucas Miedler wurde es dann akut, Alex konnte keine Überkopfbälle mehr schlagen. Erler/Miedler mussten das Match am 31. Mai vorzeitig aufgeben.