Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Netanyahu warnt:

„Türkei darf keine US-Kampfjets erhalten!“

Außenpolitik
06.07.2026 18:48
Israels Premier Benjamin Netanyahu ist besorgt um die Lufthoheit seines Landes im Nahen Osten.
Israels Premier Benjamin Netanyahu ist besorgt um die Lufthoheit seines Landes im Nahen Osten.(Bild: AFP/RONEN ZVULUN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trumps geplantes „Geschenk“ an seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan lässt vor dem NATO-Gipfel in Ankara in Israel die Alarmglocken schrillen. Premier Benjamin Netanyahu hat sich mit einer Warnung ans Weiße Haus gewandt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Experten rechnen damit, dass Trump Erdogan am Rande des am Dienstag und Mittwoch stattfindenden NATO-Gipfels rund 40 F-110-Kampfjettriebwerke zusagt. Die Türkei will sie in KAAN-Tarnkappenflugzeuge aus eigener Produktion einbauen. Sie sollen die veraltete F-16-Flotte der türkischen Luftwaffe ersetzen. Erdogan hatte darüber hinaus mehrfach den Wunsch nach F-35-Maschinen geäußert. Dafür wäre allerdings die Zustimmung des US-Kongresses nötig, in dem es Widerstand gegen das Rüstungsgeschäft gibt.

Ein F-35-Kampfjet der polnischen Luftwaffe
Ein F-35-Kampfjet der polnischen Luftwaffe(Bild: EPA/Marian Zubrzycki)

Die F-35 gilt als einer der modernsten Kampfjets der Welt. Er wurde ursprünglich von den USA in Zusammenarbeit mit der Türkei und anderen NATO-Staaten entwickelt. Die USA schlossen Ankara jedoch 2019 von dem Projekt aus, nachdem der NATO-Partner Raketenabwehrsysteme von Russland erworben hatte. Trump hat die Beziehungen zu Erdogan seither jedoch wieder verbessert.

Lesen Sie auch:
Vorstellung eines frisch fertig gestellten U-Boots des Typs U-34 im Dock von ThyssenKrupp Marine ...
Massive Aufrüstung
Laut Bericht: Kanada kauft zwölf deutsche U-Boote
06.07.2026
Streit eskaliert
Vor NATO-Gipfel: Trump postet Meloni-Spottbild
06.07.2026
Mit F-35-Jets?
NATO-Gipfel: Trump will Erdogan „glücklich machen“
25.06.2026

Netanyahu: „Würde das Kräftegleichgewicht stören“
Und das behagt Israel offenbar gar nicht. Premier Netanyahu sagte am Montag dem US-Sender Fox News, die Türkei dürfe keine F-35-Maschinen oder Kampfjet-Triebwerke erhalten. Dies würde „das Kräftegleichgewicht im Nahen Osten stören“, das durch die israelische Lufthoheit garantiert werde und durch das US-Militär in der Region.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
06.07.2026 18:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.791 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
133.183 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
117.622 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1657 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1044 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
733 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Außenpolitik
Netanyahu warnt:
„Türkei darf keine US-Kampfjets erhalten!“
Nächster Paukenschlag
Vorstand der SPÖ Graz nach Wahldebakel aufgelöst
Rabauken-Ranking
Zeugnistag: Wer im Parlament am meisten stört
Krone Plus Logo
„Kampf geht weiter“
Auch Kneissl Opfer der Benzin-Krise in Russland
Massive Aufrüstung
Laut Bericht: Kanada kauft zwölf deutsche U-Boote
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf