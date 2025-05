So kommen Sie sicher durch die Grillsaison

Auch wenn die Temperaturen der ersten Maiwoche nicht unbedingt dafür sprechen, aber mit diesem Monat hat laut Statistik die Grillsaison begonnen, die bis Ende August dauert. Aus Sicht des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) bedeute dies, so Armin Kaltenegger, rund fünf Verletzte pro Tag, von den insgesamt 700 pro Saison sind zwei Drittel Männer und ein Fünftel Kinder. Mit der Brandverhütungsstelle Oberösterreich gab der KFV am Dienstag in Linz Sicherheitstipps.