Sperre nach Muren: Gletscherstraße öffnet wieder

Evakuierungsflüge nach Mure

Betroffen von der Sperre der Straße waren zuletzt nicht sehr viele Menschen, sondern vor allem solche auf Almen. Am vergangenen Montag, dem Tag nach den Murenabgängen, waren binnen kurzer Zeit rund 250 im hinteren Kaunertal „eingeschlossene“ Tagesausflugsgäste mit jeweils zwei Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres ausgeflogen worden.