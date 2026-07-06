Sperre nach Muren: Gletscherstraße öffnet wieder

Nach Murenabgängen Ende Juni im Tiroler Kaunertal (Bezirk Landeck) aufgrund von Unwettern wird die schwer beschädigte Gletscherstraße wohl am Dienstag im Laufe des Tages wieder befahrbar sein.
Das Stromnetz sei außerdem „bereits seit Sonntagmittag wieder hergestellt worden“, sagte Kaunertals Bürgermeister Christian Kalsberger am Montag. Zuletzt hatte der landeseigene Energieversorger Tiwag Reparaturarbeiten an einer Stromleitung durchgeführt.
Evakuierungsflüge nach Mure
Betroffen von der Sperre der Straße waren zuletzt nicht sehr viele Menschen, sondern vor allem solche auf Almen. Am vergangenen Montag, dem Tag nach den Murenabgängen, waren binnen kurzer Zeit rund 250 im hinteren Kaunertal „eingeschlossene“ Tagesausflugsgäste mit jeweils zwei Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres ausgeflogen worden.
Probleme auch im Pitztal
Neben der Kaunertaler Gletscherstraße war vergangene Woche vor allem auch die Pitztalstraße (L16) von den heftigen Unwettern und Murenabgängen betroffen gewesen. Seit Mittwoch war eine dauerhafte Verbindung ins hintere Pitztal nach intensiven Aufräum- und Sicherungsarbeiten in Form einer Umfahrungsstraße wieder hergestellt worden.
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