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Grillsaison eröffnet

„Massen-Barbecue“ sorgt für Rauchwolke über Wien

Wien
05.04.2026 16:32
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Die Sonne strahlt, die Temperaturen klettern – und auf der Donauinsel geht es schon jetzt richtig heiß her! Am Ostersonntag haben zahlreiche Wiener die Grillsaison eingeläutet. So viele, dass der Rauch die Autofahrer auf der Donauufer Autobahn einhüllte und sogar von der Ferne sichtbar war.

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Am Ostersonntag zeigte sich die Donauinsel von ihrer heißen Seite: Schon am frühen Nachmittag strömten bei frühlingshaftem Traumwetter zahlreiche Hungrige auf die beliebten Grillplätze, schleppten Kohle, Essen und Getränke heran und sorgten für ein regelrechtes Massen-Barbecue.

Innerhalb kürzester Zeit lagen dichte Rauchschwaden über den Grillzonen, die sich über die Insel legten und auch aus der Ferne sichtbar wurden. Autofahrer auf der A22 bekamen den Grillauftakt sogar aus nächster Nähe mit.

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Der Grillgeruch kam durch die Klimaanlage und hat richtig Lust auf den Sommer gemacht.

Eine Autofahrerin

„Ich dachte zuerst, es brennt auf der Donauinsel, weil nur Rauch sichtbar war“, schilderte uns eine Leserin, die am Nachmittag an der Grillzone bei der Brigittenauer Brücke vorbeigefahren war. „Doch dann kam der Grillgeruch durch die Klimaanlage und hat richtig Lust auf den Sommer gemacht.“

Dichte Rauchwolken liegen über der Donauinsel: Am Ostersonntag strömten zahlreiche Wiener zum ...
Dichte Rauchwolken liegen über der Donauinsel: Am Ostersonntag strömten zahlreiche Wiener zum ersten großen Grilltag der Saison.(Bild: „Krone“-Leserreporter)

Stadt bietet zahlreiche Grillzonen und Grillplätze
In Wien gibt es viele Möglichkeiten, abseits des eigenen Balkons, Gartens oder der Terrasse zu Genusszwecken legal ein Grillfeuer zu entfachen. Vom Donaukanal in der Nähe des Alberner Hafens im 11. Bezirk bis zum Draschepark im 23. Bezirk werden zahlreiche Grillzonen von der Stadt Wien angeboten.

Regeln, die jeder kennen sollte

  • Nur innerhalb der ausgewiesenen Grillzonen ist Feuer erlaubt.
  • Holzkohle, Holzbriketts und trockenes Holz sind erlaubt, Gas und Bodenfeuer nicht.
  • Grilltassen verwenden, Abfall korrekt entsorgen, Hunde nur an der Leine.
  • Ganze Tiere grillen ist verboten!

Allein im Bereich der Donauinsel gibt es zwei Grillzonen und elf Grillplätze. Während für die Zonen keine Reservierung nötig ist, ist eine – frühzeitige – Anmeldung für einen Grillplatz unumgänglich. Dass hier der Andrang riesig ist, zeigt der Kalender bei der Online-Reservierung: An Wochenenden sind demnach nur mehr im September einzelne Tage verfügbar. Die Grillsaison geht heuer vom Karsamstag, 4. April, bis 26. Oktober.

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