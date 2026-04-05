„Massen-Barbecue“ sorgt für Rauchwolke über Wien

Allein im Bereich der Donauinsel gibt es zwei Grillzonen und elf Grillplätze. Während für die Zonen keine Reservierung nötig ist, ist eine – frühzeitige – Anmeldung für einen Grillplatz unumgänglich. Dass hier der Andrang riesig ist, zeigt der Kalender bei der Online-Reservierung: An Wochenenden sind demnach nur mehr im September einzelne Tage verfügbar. Die Grillsaison geht heuer vom Karsamstag, 4. April, bis 26. Oktober.