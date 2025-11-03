Kelag investiert 2,6 Milliarden in Kärnten

Die Kelag startet im Oktober ihre große Herbstkampagne unter dem Motto „Energie, die wirkt“ – und das nicht ohne Grund: Mit einem Investitionspaket von rund 2,6 Milliarden Euro bis 2034 sorgt der Kärntner Energieversorger für nachhaltige Impulse in allen Regionen des Landes – von der Wirtschaft über den Tourismus bis hin zur Landwirtschaft.