Energie, die wirkt

Kelag investiert 2,6 Milliarden in Kärnten

Kärnten
03.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

Die Kelag startet im Oktober ihre große Herbstkampagne unter dem Motto „Energie, die wirkt“ – und das nicht ohne Grund: Mit einem Investitionspaket von rund 2,6 Milliarden Euro bis 2034 sorgt der Kärntner Energieversorger für nachhaltige Impulse in allen Regionen des Landes – von der Wirtschaft über den Tourismus bis hin zur Landwirtschaft.

Die Kelag arbeitet an der Energiezukunft: In den kommenden zehn Jahren fließen rund 2,6 Milliarden Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien, moderne Netzinfrastrukturen und innovative Technologien. Diese Mittel schaffen regionale Wertschöpfung und sichern tausende Arbeitsplätze. Allein durch die wirtschaftlichen Aktivitäten der Kelag werden laut einer aktuellen IHS-Studie rund 3.750 Arbeitsplätze gesichert, davon etwa 2.600 direkt in Kärnten.

Zitat Icon

„Jeder investierte Euro wirkt doppelt – er stärkt Kärntens Wirtschaft und verbessert die Lebensqualität“

Vorstand Reinhard Draxler

Davon profitiert besonders die Bauwirtschaft als starker Auftragnehmer, ebenso wie zahlreiche Betriebe aus Tourismus, Landwirtschaft und Industrie. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern zählt die Kelag zu den größten Arbeitgebern im Land – und als einer der bedeutendsten Lehrbetriebe hat sie seit 1957 über 1.700 junge Menschen ausgebildet.

(Bild: Kelag)

Verantwortung, die weiter reicht
Doch das Engagement der Kelag geht über Energieerzeugung hinaus. „Wir bauen ein leistbares System der Energiezukunft – für unsere Kinder und Enkelkinder“, sagt Draxler. Vorstand Danny Güthlein ergänzt: „Als verlässlicher Partner gestalten wir seit über 100 Jahren aktiv die Zukunft Kärntens mit. Ob Bildung, Kunst und Kultur, Nachhaltigkeit, soziale Initiativen oder im Sport – wir setzen alles daran, um Kärnten positiv voranzubringen.“

Die Kelag versteht sich als Energieversorger, Technologiepartner und Investor: Industrieunternehmen profitieren etwa von Konzepten zur CO₂-Reduktion durch Biomasse, industrielle Abwärme oder Wasserstofflösungen. Privatkund:innen können mit Photovoltaik, E-Autos und Wärmepumpen jährlich bis zu 2.000 Euro Energiekosten sparen. So wird nachhaltige Energieversorgung nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch spürbar.

Eco-Tarif & Beratung für Betriebe

Mit dem Kelag Eco-Tarif setzen Unternehmen jeder Größe auf 100 % Ökostrom aus heimischer Erzeugung – transparent, nachhaltig und leistbar. Die Kelag bietet zudem maßgeschneiderte Beratung für Geschäftskund:innen, um individuelle Energiesparpotenziale zu heben – von Photovoltaik über Elektromobilität bis zu innovativen Heizsystemen. Mehr Infos unter kelag.at/geschaeftskunden

Gemeinsam in die Energiezukunft
 Die Kelag blickt auf über 100 Jahre Energiegeschichte zurück – und richtet den Blick entschlossen nach vorn. „Wir sind Partner auf Augenhöhe“, so die beiden Vorstände Draxler und Güthlein, „und gestalten gemeinsam mit unseren Kund:innen eine unabhängige, selbstbestimmte und leistbare Energiezukunft für Kärnten.“  

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
