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Hitzige Diskussionen um Hütten für Adventmarkt

Kärnten
06.07.2026 09:00
Die Gastronomiehütten des Adventmarkts auf dem Villacher Hauptplatz sollen erneuert werden.
Die Gastronomiehütten des Adventmarkts auf dem Villacher Hauptplatz sollen erneuert werden.(Bild: Olga Bereslavskaya)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Die Haftung in der Höhe von 380.000 Euro für das Stadtmarketing und Informationsfluss sorgte für Kritik im Villacher Gemeinderat.

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Mitten im Sommer gibt es in Villach eine Diskussion um den kommenden Adventmarkt: Das Stadtmarketing hat in einem breiten Beteiligungsprozess ein neues Konzept für die Vorweihnachtszeit ausgearbeitet. Ein Teil des Konzeptes betrifft die Erneuerung der Gastronomiehütten auf dem Hauptplatz.

Diese wurden vor etwa zehn Jahren angeschafft, erweisen sich nun aber als zu teuer im Auf- und Abbau. „Deshalb hat man sich auf Wunsch der Unternehmen für den Ankauf von Hütten in Modulform entschieden“, berichtete Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) im Gemeinderat. Für die Anschaffung wird ein Kredit in Höhe von 380.000 Euro aufgenommen. Der Gemeinderat hatte die Haftungsübernahme zu beschließen – dadurch sei ein Kredit zu besseren Konditionen möglich.

Während SP und VP den neuen Hütten positiv gegenüberstehen, gab es von den anderen Parteien aber Kritik. „In finanziell angespannten Zeiten, in denen jeder Euro zweimal umgedreht werden muss, ist eine solche Ausgabe für mich nicht nachvollziehbar“, so Erde-Stadtrat Sascha Jabali-Adeh.

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Mangelnden Informationsfluss zu dem Projekt selbst orteten die Mandatare der FP und Grüne. „Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den Villacher Advent weiterzuentwickeln. Was aber überhaupt nicht geht, ist, dass der Gemeinderat eine Haftung in dieser Größenordnung beschließen soll, ohne das eigentliche Projekt zu kennen“, bemängelte Stadtrat Erwin Baumann.

Die Haftung für die neuen Hütten wurde mit den Stimmen von SP und VP mehrheitlich beschlossen.

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