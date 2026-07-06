Hitzige Diskussionen um Hütten für Adventmarkt

Diese wurden vor etwa zehn Jahren angeschafft, erweisen sich nun aber als zu teuer im Auf- und Abbau. „Deshalb hat man sich auf Wunsch der Unternehmen für den Ankauf von Hütten in Modulform entschieden“, berichtete Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) im Gemeinderat. Für die Anschaffung wird ein Kredit in Höhe von 380.000 Euro aufgenommen. Der Gemeinderat hatte die Haftungsübernahme zu beschließen – dadurch sei ein Kredit zu besseren Konditionen möglich.