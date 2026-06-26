Neuer Batteriespeicher für Kelag-Kraftwerk Schütt

Vier Megawattstunden Strom

Der Speicher verfügt über eine Leistung von zwei Megawatt, kann vier Megawattstunden Strom speichern. „Wir haben ein System geschaffen, das nicht nur schnell auf Netzanforderungen reagiert, sondern gleichzeitig die mechanische Belastung der Wasserkraftanlage deutlich reduziert“, so Nikolas Iwan, CEO von neoom, eine Spezialfirma aus Oberösterreich, die mit dem Anlagenbauer Andritz Hydro das Projekt für die Kelag realisiert hat. „Das markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen und stabilen zukünftigen Energieversorgung“, erklärt Andritz-Projektleiter Thomas Eiper.