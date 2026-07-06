Mit Messer attackiert und mit Bargeld geflüchtet

Wilde Szenen spielten sich am Sonntagabend im Stadtgebiet von Villach ab. Wegen Geld waren zwei Männer aus Bosnien in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte schnell und der 43-Jährige attackierte den 40-Jährigen mit einem Messer. Dieser griff in die Klinge und verletzte sich an der Hand. Dann erwischte der 43-Jährige eine Wasserwaage und schlug ihm diese gegen den Kopf, sodass das Opfer das Bewusstsein verlor.