Mit Messer attackiert und mit Bargeld geflüchtet

Nach einem Raubüberfall in Villach ermittelt nun die Polizei. Ein Streit wegen Bargeld war zwischen zwei Männern aus Bosnien in Villach eskaliert. Ein 40-Jähriger wurde bewusstlos geschlagen, der Täter flüchtete mit Geld.
Wilde Szenen spielten sich am Sonntagabend im Stadtgebiet von Villach ab. Wegen Geld waren zwei Männer aus Bosnien in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte schnell und der 43-Jährige attackierte den 40-Jährigen mit einem Messer. Dieser griff in die Klinge und verletzte sich an der Hand. Dann erwischte der 43-Jährige eine Wasserwaage und schlug ihm diese gegen den Kopf, sodass das Opfer das Bewusstsein verlor.
Der Täter wusste, dass der Verletzte eine höhere Summe an Bargeld in seiner Wohnung aufbewahrte. Er durchsuchte die Räume und ergriff daraufhin die Flucht mit einer unbekannten Summe an Bargeld. Daraufhin ergriff er mit dem Pkw des Opfers die Flucht und fuhr zu seiner Wohnadresse nach Villach-Land.
Mann gefasst, Bargeld verschwunden
Der Vorfall wurde angezeigt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte den Mann kurz darauf antreffen. Er wurde festgenommen. Vom Bargeld fehlt jedoch jede Spur. Der Verletzte wurde ins LKH Villach geliefert. Auch Suchtmittel konnten sichergestellt werden. Nun laufen Ermittlungen.
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