Raubopfer nach Prügelattacke tot: Duo gefasst!

Die Ermittlungen der Polizei liefen seither auf Hochtouren. Hinweise aus der Bevölkerung, etwa von Anrainern sowie Zeugen, wurden überprüft. Zudem werteten die Ermittler akribisch Videoaufnahmen aus der nahe gelegenen U-Bahn-Station aus, um die flüchtigen Tatverdächtigen ausfindig zu machen – mit Erfolg.

Das Duo konnte ausgeforscht werden. Der dringend tatverdächtige Angreifer, ein 21-jähriger Österreicher, wurde nach einem WEGA-Zugriff in seiner Wohnung in der Donaustadt festgenommen und befindet sich in einer Justizanstalt. Die Ermittler stellten Beweismittel, darunter Kleidungsstücke mit Blutspuren, sicher. Auch die gleichaltrige Begleiterin wurde bereits vernommen, sie wird auf freiem Fuß angezeigt. Beide zeigten sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig.