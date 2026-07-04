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Neues Hybridkraftwerk

Grüner Strom für 6320 Haushalte aus Parndorf

Burgenland
04.07.2026 19:00
In Parndorf drehen sich die Paneele mit der Sonne. Dazwischen kann Getreide gedeihen.
In Parndorf drehen sich die Paneele mit der Sonne. Dazwischen kann Getreide gedeihen.(Bild: oekostromAG/Lena Müllner)
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Von Burgenland-Krone

Im Nordburgenland ging ein revolutionäres Kraftwerk in Betrieb, das auf Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher setzt.

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Das Projekt steht beispielhaft für den Ausbau erneuerbarer Energien in Österreich: Mit dem Hybridkraftwerk in Parndorf setzt die oekostrom AG gemeinsam mit ihren Partnern auf die intelligente Verbindung von Windkraft, Photovoltaik und künftig Batteriespeichern.

Wie erneuerbare Energie effizient genutzt wird
Das Kraftwerk soll laut den Betreibern „einen Beitrag zu regionaler Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Klimaschutz leisten“. Die Anlage verfügt über eine Gesamtleistung von 17 MWp und wird im Endausbau rund 6320 Haushalte mit sauberem Strom versorgen.

„Mit dem Hybridkraftwerk in Parndorf zeigen wir, wie erneuerbare Energien noch effizienter genutzt werden können. Die Kombination von Windkraft und Photovoltaik erhöht die Verfügbarkeit sauberer Energie über das gesamte Jahr hinweg und ist ein wichtiger Baustein für eine sichere und unabhängige Energieversorgung“, sagt Jan Häupler aus dem Vorstand der oekostrom AG.

Der Startschuss ist getan, die Unternehmer garantieren den Burgenländern grünen Strom.
Der Startschuss ist getan, die Unternehmer garantieren den Burgenländern grünen Strom.(Bild: oekostromAG/Lena Müllner)

Julian Tiencken, Geschäftsführer von Green Planet Projects, ergänzt: „Parndorf ist ein Musterbeispiel dafür, wie internationale Partnerschaften die Energiewende voranbringen können. Gemeinsam mit der oekostrom AG und den Stadtwerken Hartberg ist ein Projekt entstanden, das Innovation, Effizienz und nachhaltige Flächennutzung erfolgreich verbindet. Das steht jetzt bereits fest.“

3100 Aktionäre stärken Unternehmen den Rücken
Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG als Pionierin den Wandel hin zu einer sauberen Energiezukunft voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet, ist sie heute mit mehr als 3100 Aktionären die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 Prozent sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser – aus heimischen Kraftwerken, mehr als 2000 Sonnenenergieanlagen ihrer Kunden sowie von den eigenen Windrädern.

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