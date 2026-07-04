Grüner Strom für 6320 Haushalte aus Parndorf

3100 Aktionäre stärken Unternehmen den Rücken

Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG als Pionierin den Wandel hin zu einer sauberen Energiezukunft voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet, ist sie heute mit mehr als 3100 Aktionären die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 Prozent sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser – aus heimischen Kraftwerken, mehr als 2000 Sonnenenergieanlagen ihrer Kunden sowie von den eigenen Windrädern.