Toter bei Alko-Unfall, aber Strafe ist nicht fix

Genauer Unfallhergang ist noch unklar

Doch es ist noch unklar, wer in der Kurve zu weit auf die falsche Seite geraten war und dadurch den Frontalcrash ausgelöst hatte. „Der Unfallhergang ist aber entscheidend, ob der Autolenker strafrechtlich belangt werden kann“, erklärt Ulrike Breiteneder von der Linzer Staatsanwaltschaft. Die Alkoholisierung alleine ist zu wenig, um automatisch von einer Schuld oder Teilschuld im Strafrecht auszugehen. Damit wird das in Auftrag gegebene Gutachten entscheidend sein, ob der Autofahrer eine Chance gehabt hätte, den Zusammenstoß zu vermeiden.