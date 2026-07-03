Um 376 Millionen Euro wird nun Tunnel gebaut

Der Tunnel wird durch den Freinberg getrieben, die Kosten für die zweite Bauetappe des Linzer Westrings sind mit 376 Millionen Euro veranschlagt. Noch im Juli wird die Baustelle eingerichtet, in sechs Jahren soll die Verkehrsfreigabe erfolgen. Rund deine halbe Million Kubikmeter Gestein wird aus dem Berg geholt. Das meiste davon soll laut Asfinag gleich beim Tunnelportal auf Schiffe verladen werden. Dafür wird eine neue Anlegestelle geschaffen. Dieses Vorgehen soll 75.000 Lkw-Fahrten ersparen.