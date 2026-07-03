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Linzer Westring

Um 376 Millionen Euro wird nun Tunnel gebaut

Oberösterreich
03.07.2026 15:16
Es schaufelten: Thomas Gegenhuber (Stadtrat) Hartwig Hufnagl (Afinag), Peter Hanke ...
Es schaufelten: Thomas Gegenhuber (Stadtrat) Hartwig Hufnagl (Afinag), Peter Hanke (Verkehrsminister), LH Thomas Stelzer, Günter Steinkellner (Landesrat), Martin Hajart (Stadtrat)(Bild: FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wie bei Spatenstichen üblich, wurde am Freitagvormittag von Politikern und Vorständen im Anzug geschaufelt. Grund: Der Start zum Bau des gut drei Kilometer langen Tunnels – zweispurig, in zwei Röhren -, der in Linz die neue Donautalbrücke mit der Mühlkreisautobahn verbinden wird. Die zweite Bauetappe des Westrings. 

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Der Tunnel wird durch den Freinberg getrieben, die Kosten für die zweite Bauetappe des Linzer Westrings sind mit 376 Millionen Euro veranschlagt. Noch im Juli wird die Baustelle eingerichtet, in sechs Jahren soll die Verkehrsfreigabe erfolgen. Rund deine halbe Million Kubikmeter Gestein wird aus dem Berg geholt. Das meiste davon soll laut Asfinag gleich beim Tunnelportal auf Schiffe verladen werden. Dafür wird eine neue Anlegestelle geschaffen. Dieses Vorgehen soll 75.000 Lkw-Fahrten ersparen.

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