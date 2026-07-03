Brucknerhaus-Affäre: Prozess geht in zweite Runde

„Beauftragung des Gutachtens war ein großer Fehler“

Vor Gericht bekannte sich der frühere Bürgermeister und SPÖ-Spitzenpolitiker am Freitag nicht schuldig. In seiner Einvernahme vor der Richterin, deren Name nicht genannt werden darf, sagte er: „Die Beauftragung des Gutachtens war ein großer Fehler.“ Auf Nachfrage des Gerichts, warum er das so sieht, präzisierte Luger: „Ich hätte mich für befangen erklären sollen.“