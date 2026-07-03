Vorm Eignungstest gaben schon 500 Kandidaten auf

Die jungen Damen und Herren standen Schlange vor der Messe Wels, wo heuer wieder der Aufnahmetest fürs Medizinstudium in Linz durchgeführt wurde. Die Halle war gut gefüllt, doch rund 500 Kandidaten gaben schon vor der ersten Prüfung auf.
Nicht einmal jeder fünfte der 1724 Kandidaten, die sich dem Eignungstest stellten, wird in Linz studieren können. Denn nur 330 Plätze gibt es zur Verfügung. Vor dem Test hatten sich 2289 Personen dafür interessiert und angemeldet, doch etwa 500 kamen nicht.
Mehrteiliger Test
Der Test in Wels fand zeitgleich mit den Aufnahmeprüfungen in Wien, Innsbruck und Graz statt, bundesweit stellten sich 13.248 Kandidaten den Fragen, die aus schulischem Vorwissen – Biologie, Mathematik, Chemie, Physik –, Textverständnis, kognitiven Fähigkeiten und sozialen-emotionalen Kompetenzen zusammengesetzt sind.
87 Plätze sind gewidmet
Insgesamt gibt es 1950 Studienplätze zu vergeben, 75 Prozent müssen an Studierende mit österreichischem Maturazeugnis gehen. 87 Studienplätze für Humanmedizin sind gewidmet, das heißt, wer sich etwa verpflichtet, nach dem Studium beim Bundesheer, in Landesspitälern oder bei der Polizei als Arzt zu wirken, bekommt leichter einen Platz.
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