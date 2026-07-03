Vorm Eignungstest gaben schon 500 Kandidaten auf

87 Plätze sind gewidmet

Insgesamt gibt es 1950 Studienplätze zu vergeben, 75 Prozent müssen an Studierende mit österreichischem Maturazeugnis gehen. 87 Studienplätze für Humanmedizin sind gewidmet, das heißt, wer sich etwa verpflichtet, nach dem Studium beim Bundesheer, in Landesspitälern oder bei der Polizei als Arzt zu wirken, bekommt leichter einen Platz.