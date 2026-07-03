Unglaubliche Mengen schmelzen jeden Tag

Klimaschutzlandesrat Stefan Kaineder zeigte sich beim Lokalaugenschein in der Schweiz über den Zustand der dortigen Hochgebirgsgletscher erschüttert. „Die Situation ist deutlich dramatischer, als ich es mir vorgestellt habe“, betont der Grünen-Politiker, der den großen Aletschgletscher (reicht bis auf 4160 Meter Höhe) im Wallis und den Gornergletscher (bis 4600 Meter) nahe des Matterhorns in Augenschein nahm. „An den Abbruchkanten kann man gut sehen, wie selbst in solchen Höhen das Volumen des ewigen Eises immer mehr abnimmt.“