Eingeklemmter Lenker durch Kofferraum geborgen

Durch den Kofferraum musste ein schwer verletzter Lenker nach einem Unfall im Mühlviertel geborgen werden. Der führerscheinlose 42-Jährige war mit seinem Auto gegen einen Pfeiler der Überführung der Mühlkreisbahn zwischen Rohrbach und Haslach geprallt.
Der 42-jährige Mann aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Freitag gegen 13.05 Uhr mit einem Auto auf der Böhmerwald Straße in Fahrtrichtung Haslach an der Mühl. Am Ende des Gollnerbergs kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Pfeiler der Überführung der Mühlkreisbahn. Der Lenker, der sich allein im Fahrzeug befand, erlitt schwere Verletzungen und war im Wrack eingeschlossen.
Nach kurzer Absprache bereitete die FF Rohrbach die Rettung des Patienten über einen „Tunnel“ – also über den Kofferraum vor. Die FF Haslach entfernte auf der rechten Fahrzeugseite Gestrüpp und bereitete einen zweiten Rettungsweg über die Beifahrerseite vor. Währenddessen versorgten Notarzt- und Rettungsdienst den Verletzten über die Fahrerseite. Die Einsatzkräfte retteten den Patienten schlussendlich nach einigen technischen Arbeiten über den Kofferraum – etwa 16 Minuten nach Eintreffen, so die Feuerwehren.
Kein Führerschein
Einsatzkräfte der Feuerwehren Rohrbach und Haslach befreiten ihn aus dem Unfallfahrzeug. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Der 42-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Ein Alkotest konnte aufgrund seiner Verletzungen nicht durchgeführt werden. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft nach den Bestimmungen des Führerscheingesetzes und des Kraftfahrgesetzes angezeigt.
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