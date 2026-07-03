15-Jähriger bei Unfall von Moped eingeklemmt

Mit dem linken Bein unter seinem Moped eingeklemmt wurde ein 15-Jähriger beim Zusammenstoß mit einem Auto im oberösterreichischen Marchtrenk. Der Bursche wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.
Ein 15-Jähriger aus Oftering war am Freitag gegen 12.50 Uhr mit seinem Mofa von der Westbahnstraße beim Bahnhof Marchtrenk kommend in Fahrtrichtung Holzhausen unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land sein Auto auf der Paschinger Straße in Fahrtrichtung Bahnhof Marchtrenk.
Ins Klinikum Wels eingeliefert
Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 15-Jährige wurde dabei mit dem linken Bein unter seinem Mofa eingeklemmt. Ersthelfer befreiten den Jugendlichen rasch aus seiner Lage. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 15-Jährige in das Klinikum Wels eingeliefert.
Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ. Der 56-Jährige blieb unverletzt.
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