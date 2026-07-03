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Zusammenstoß mit Auto

15-Jähriger bei Unfall von Moped eingeklemmt

Oberösterreich
03.07.2026 19:28
Der verletzte Jugendliche wurde ins Welser Spital gebracht
Der verletzte Jugendliche wurde ins Welser Spital gebracht(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit dem linken Bein unter seinem Moped eingeklemmt wurde ein 15-Jähriger beim Zusammenstoß mit einem Auto im oberösterreichischen Marchtrenk. Der Bursche wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.

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Ein 15-Jähriger aus Oftering war am Freitag gegen 12.50 Uhr mit seinem Mofa von der Westbahnstraße beim Bahnhof Marchtrenk kommend in Fahrtrichtung Holzhausen unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land sein Auto auf der Paschinger Straße in Fahrtrichtung Bahnhof Marchtrenk.

Ins Klinikum Wels eingeliefert
Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 15-Jährige wurde dabei mit dem linken Bein unter seinem Mofa eingeklemmt. Ersthelfer befreiten den Jugendlichen rasch aus seiner Lage. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 15-Jährige in das Klinikum Wels eingeliefert.

Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

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