15-Jähriger bei Unfall von Moped eingeklemmt

Ins Klinikum Wels eingeliefert

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 15-Jährige wurde dabei mit dem linken Bein unter seinem Mofa eingeklemmt. Ersthelfer befreiten den Jugendlichen rasch aus seiner Lage. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 15-Jährige in das Klinikum Wels eingeliefert.