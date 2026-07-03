Wachstumsmarkt USA: „Geschäft sticht Politik“

Das Linzer Technologieunternehmen Keba steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund sechs Prozent auf 544 Millionen Euro – obwohl der wichtige Industriemarkt in Europa schwächelte. Chancen sieht man vor allem in Nordamerika.
Keba hat sich in einem herausfordernden Umfeld stabil weiterentwickelt“ – so fasst CEO Christoph Knogler das abgelaufene Geschäftsjahr zusammen. In Zahlen gegossen: Die Keba – das Linzer Technologieunternehmen entwickelt Automatisierungslösungen, etwa für die Industrie – steigerte ihren Umsatz um rund sechs Prozent auf 544 Millionen Euro.
Wobei sich die drei Geschäftsfelder der Keba unterschiedlich entwickelten: Im wichtigsten, der Industrie-Automation, schwächelt der Markt in Europa: „Es gibt nach wie vor Zurückhaltung bei Großinvestitionen – das geht nicht spurlos an uns vorbei“, sagt Knogler. Ausgleichen konnte die Keba diese Schwäche durch Aufträge aus Asien und Nordamerika. Für das Wachstum sorgten die beiden weiteren Geschäftsfelder: Energie-Automation (etwa E-Ladestationen) und „Handover-Automation“ – darunter fallen zum Beispiel Paket-Abholstationen.
Wenn der Maschinen- und Anlagenbaumarkt in den USA wächst, ist es uns nicht so wichtig, unter welcher Regierung.
Christoph Knogler, CEO der Keba-Gruppe
Bild: Markus Wenzel
Keine Sorge vor Trump-Politik
Für letztere sowie für Automatisierungen in der Industrie sieht Knogler vor allem in den USA Wachstumspotenzial. Dementsprechend will die Keba ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten ausbauen – derzeit hat man einen Standort in der Nähe von Chicago. Vor der erratischen Trump-Politik schreckt man nicht zurück: „Wenn der Maschinen- und Anlagenbaumarkt in den USA wächst, ist es uns nicht so wichtig, unter welcher Regierung“, meint Knogler. Das Motto der Keba laute hier sinngemäß: „Geschäft sticht Politik.“
Das Technologieunternehmen beschäftigt 2100 Mitarbeiter. Ergebniszahlen verrät man nicht, nur so viel: Es gab „ein schönes Plus.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.