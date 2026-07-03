Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für die Linzer Keba

Wachstumsmarkt USA: „Geschäft sticht Politik“

Oberösterreich
03.07.2026 15:00
Die Keba-Gruppe mit Sitz in Linz entwickelt Automatisierungslösungen, etwa für die Industrie.
Die Keba-Gruppe mit Sitz in Linz entwickelt Automatisierungslösungen, etwa für die Industrie.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Das Linzer Technologieunternehmen Keba steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund sechs Prozent auf 544 Millionen Euro – obwohl der wichtige Industriemarkt in Europa schwächelte. Chancen sieht man vor allem in Nordamerika.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Keba hat sich in einem herausfordernden Umfeld stabil weiterentwickelt“ – so fasst CEO Christoph Knogler das abgelaufene Geschäftsjahr zusammen. In Zahlen gegossen: Die Keba – das Linzer Technologieunternehmen entwickelt Automatisierungslösungen, etwa für die Industrie – steigerte ihren Umsatz um rund sechs Prozent auf 544 Millionen Euro.

Wobei sich die drei Geschäftsfelder der Keba unterschiedlich entwickelten: Im wichtigsten, der Industrie-Automation, schwächelt der Markt in Europa: „Es gibt nach wie vor Zurückhaltung bei Großinvestitionen – das geht nicht spurlos an uns vorbei“, sagt Knogler. Ausgleichen konnte die Keba diese Schwäche durch Aufträge aus Asien und Nordamerika. Für das Wachstum sorgten die beiden weiteren Geschäftsfelder: Energie-Automation (etwa E-Ladestationen) und „Handover-Automation“ – darunter fallen zum Beispiel Paket-Abholstationen.

Zitat Icon

Wenn der Maschinen- und Anlagenbaumarkt in den USA wächst, ist es uns nicht so wichtig, unter welcher Regierung.

Christoph Knogler, CEO der Keba-Gruppe

Bild: Markus Wenzel

Keine Sorge vor Trump-Politik
Für letztere sowie für Automatisierungen in der Industrie sieht Knogler vor allem in den USA Wachstumspotenzial. Dementsprechend will die Keba ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten ausbauen – derzeit hat man einen Standort in der Nähe von Chicago. Vor der erratischen Trump-Politik schreckt man nicht zurück: „Wenn der Maschinen- und Anlagenbaumarkt in den USA wächst, ist es uns nicht so wichtig, unter welcher Regierung“, meint Knogler. Das Motto der Keba laute hier sinngemäß: „Geschäft sticht Politik.“

Lesen Sie auch:
Die Baufirma Weixelbaumer hat ihren Sitz in Wels.
150-jährige Geschichte
Baufirma wird nach Millionen-Pleite weitergeführt
03.07.2026
Arbeiterkammer-Analyse
Für jeden Fünften ist der Job psychisch belastend
02.07.2026
Betrieb soll zusperren
PV-Händler mit 1,5 Millionen Euro Schulden pleite
01.07.2026

Das Technologieunternehmen beschäftigt 2100 Mitarbeiter. Ergebniszahlen verrät man nicht, nur so viel: Es gab „ein schönes Plus.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.07.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.846 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.816 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
110.495 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1046 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
904 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Oberösterreich
Linzer Westring
Um 376 Millionen Euro wird nun Tunnel gebaut
Für die Linzer Keba
Wachstumsmarkt USA: „Geschäft sticht Politik“
Bruckner Orchester
Stiftskonzerte schreiben Musikgeschichte
Sport Tv Logo
Bei Austrian Masters
Nach Alkohol-Tests nun auch Doping-Proben im Darts
Riesenstau ist Folge
Pyhrnautobahn wegen Gefahrgutaustritt gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf