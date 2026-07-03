Wachstumsmarkt USA: „Geschäft sticht Politik“

Keine Sorge vor Trump-Politik

Für letztere sowie für Automatisierungen in der Industrie sieht Knogler vor allem in den USA Wachstumspotenzial. Dementsprechend will die Keba ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten ausbauen – derzeit hat man einen Standort in der Nähe von Chicago. Vor der erratischen Trump-Politik schreckt man nicht zurück: „Wenn der Maschinen- und Anlagenbaumarkt in den USA wächst, ist es uns nicht so wichtig, unter welcher Regierung“, meint Knogler. Das Motto der Keba laute hier sinngemäß: „Geschäft sticht Politik.“