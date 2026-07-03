Stiftskonzerte schreiben Musikgeschichte

Diese gewaltige Klanglandschaft ist inspiriert von der Natur rund um den Attersee – Mahler meinte selbst, dort sei „alles schon wegkomponiert“ –, von Siegfried Lipiners Gedicht „Genesis“ sowie von Friedrich Nietzsches berühmtem „Mitternachtslied“ aus „Also sprach Zarathustra“: „O Mensch! Gib acht!“. Im Zentrum des Werkes steht das Lauschen auf die Natur – auf Blumen, Tiere und den Menschen – bis hin zur allumfassenden Liebe Gottes.