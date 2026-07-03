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Anrainer genervt

Illegale Rennen: „Denen geht nichts über das Auto“

Oberösterreich
03.07.2026 12:00
Die B1 gilt als Hotspot der Raserszene.
Die B1 gilt als Hotspot der Raserszene.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Quietschende Reifen und aufheulende Motoren gehören an der B1 zum traurigen Alltag. An Schlafen sei in den Sommermonaten nicht zu denken, schildert ein genervter Anrainer. Die „Krone“ weiß, wer die Raser sind, wie sie denken und was die Polizei unternimmt.

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Neu ist das Problem nicht, aber gerade in den Sommermonaten wird es wieder vermehrt zur Belastung für Anrainer: Junge Raser, die die B 1 als Rennstrecke missbrauchen. „Seit Wochen erleben wir Nächte, die sich wie am Salzburgring anhören. Beschleunigungsrennen, aufheulende Motoren, quietschende Reifen“, schildert ein Anrainer und meint frustriert: „Müssen wir uns damit abfinden, dass die Trauner Kreuzung zur Rennstrecke wird?“

Personal fehlt
Längst weiß auch die Polizei um die Situation, versucht, Präsenz zu zeigen. „Im Sommer findet mindestens einmal die Woche ein Schwerpunkt statt“, schildert Stefan Münzner, Verkehrsreferent am Bezirkspolizeikommando Linz-Land. Vielen Anrainern ist das zu wenig: „Ich würde auch gerne mehr machen, aber dafür fehlt uns schlichtweg das Personal“, so der Polizist.

Jung, männlich, Fahranfänger
Er kennt die Szene: „Die Raser sind überwiegend männlich, rund 90 Prozent haben einen Probeführerschein. Die PS-starken Fahrzeuge sind teilweise gemietet oder wurden von mehreren Personen gemeinsam angeschafft. Das Auto ist Statussymbol, da geht nichts drüber“, so Münzner. Die Möglichkeit, Raserfahrzeuge vorläufig zu beschlagnahmen, hält er für gut, sie würde aber ein Fluchtverhalten bei den Erwischten fördern.

PS-Beschränkung gefordert
Einer nächtlichen Parkplatzsperre an der Strecke kann er viel abgewinnen, diese muss aber mit den Betreibern abgestimmt werden. Ein von vielen Anrainern gefordertes fixes Radar sieht er hingegen kritisch, da dann nur dort abgebremst würde. Um die Szene in den Griff zu bekommen, könnte sich Münzner eine PS-Beschränkung für Fahranfänger vorstellen – ähnlich wie beim Motorradführerschein.

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