Illegale Rennen: „Denen geht nichts über das Auto“

PS-Beschränkung gefordert

Einer nächtlichen Parkplatzsperre an der Strecke kann er viel abgewinnen, diese muss aber mit den Betreibern abgestimmt werden. Ein von vielen Anrainern gefordertes fixes Radar sieht er hingegen kritisch, da dann nur dort abgebremst würde. Um die Szene in den Griff zu bekommen, könnte sich Münzner eine PS-Beschränkung für Fahranfänger vorstellen – ähnlich wie beim Motorradführerschein.