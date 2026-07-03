Festwochen: „In der Kultur sind wir Weltmeister!“

Zwei Schauspieler ziehen die Register

Die Burgschauspieler Mavie Hörbiger und Markus Meyer lasen Lyrik von Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard. Dabei wurden auch die Mann-Frau-Rollen getauscht. Das Schauspielerduo machte die Gedichte lebendig, ließ das Publikum in die Gefühle und Gedanken der einzigartigen Literaten eintauchen, balancierte Wörter und Wortspiele aus und zog dabei schauspielerisch alle Register.

Begleitet wurde der Abend vom Kammerorchester Kaya Chamber. Zum Finale erklang die Europahymne, als Zugabe die österreichische Bundeshymne. Das Publikum erhob sich und spendete lang anhaltenden Applaus.