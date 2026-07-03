Festwochen: „In der Kultur sind wir Weltmeister!“

Kultur gegen Fußball: In beiden Branchen passt das Motto „Kommen härtere Tage?“, das die Salzkammergut Festwochen „bespielen“. Am Donnerstag wurden sie glanzvoll eröffnet, auch wenn die Fußball-WM lockte. Mavie Hörbiger und Markus Meyer lasen aus Werken der Literaturgiganten Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard.
„Kommen härtere Tage?“ lautet in diesem Jahr die Themenklammer des ganzjährigen Festivals und bildet den Rahmen für ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm.
„Sie mögen kommen, Musik und Poesie machen uns resilient“, sagte Karin Bergmann bei der Eröffnung. Sie begleitete in dieser Saison noch als künstlerische Leiterin der Sparte Theater und Literatur die Salzkammergut Festwochen. Mit ihrem Wechsel nach Salzburg legte sie diese Funktion zurück; darüber haben wir bereits berichtet.
Rafael Fingerlos, künstlerischer Leiter der Sparte Musik, sah es sportlich: „Wir sind Weltmeister – unumstritten in Musik, Kunst und Kultur!“ Er bezeichnete das Salzkammergut als „weltweiten kulturellen Resonanzraum“.
Zwei Schauspieler ziehen die Register
Die Burgschauspieler Mavie Hörbiger und Markus Meyer lasen Lyrik von Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard. Dabei wurden auch die Mann-Frau-Rollen getauscht. Das Schauspielerduo machte die Gedichte lebendig, ließ das Publikum in die Gefühle und Gedanken der einzigartigen Literaten eintauchen, balancierte Wörter und Wortspiele aus und zog dabei schauspielerisch alle Register.
Begleitet wurde der Abend vom Kammerorchester Kaya Chamber. Zum Finale erklang die Europahymne, als Zugabe die österreichische Bundeshymne. Das Publikum erhob sich und spendete lang anhaltenden Applaus.
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