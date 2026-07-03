Ein Festival, das wirklich unter die Haut geht

Gafferband statt Rasierer

Und wer seinen Rasierer vergessen hat, bekommt einen Stock tiefer bei der „Wall of Hair“ Hilfe. Da wird kurzerhand mit einem Gafferband die männliche Haarpracht gestutzt. „Ich hätte geglaubt, dass mehr geht. Aber wir haben so eine gute Verwurzelung, da reicht so ein Bandl gar nicht aus“, sagt ein Trio mit jetzt glatter Brust. Am meisten gehen aber noch immer Tanz und Musik unter die Haut – vor allem bei den spontanen Ständchen am Gelände, bei den vielen Bühnen – etwa der neuen Waldbühne – und beeindruckenden Einlagen der Red Bull Tanzgruppe.