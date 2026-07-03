Arnautovic-Abschied: Wird er im Team fehlen?

Aus und vorbei: Das 0:3 gegen Spanien läutet das Ende einer legendären Fußball-Karriere ein. Nach 137 Länderspielen und 49 Toren nimmt Marko Arnautovic Abschied vom österreichischen Nationalteam. Unsere Frage des Tages vom 3. Juli 2026 lautet daher: „Arnautovic-Abschied aus Nationalteam: Wird er fehlen?“
Wie wird Ihnen Österreichs Rekordspieler in Erinnerung bleiben? Denken Sie beim Namen Arnautovic an den Leader im ÖFB-Trikot oder an den jungen wilden Wirbelwind, der auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt hat? Wer kann zukünftig die Rolle des 37-Jährigen ersetzen?
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