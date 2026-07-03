Arnautovic-Abschied: Wird er im Team fehlen?

Wie wird Ihnen Österreichs Rekordspieler in Erinnerung bleiben? Denken Sie beim Namen Arnautovic an den Leader im ÖFB-Trikot oder an den jungen wilden Wirbelwind, der auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt hat? Wer kann zukünftig die Rolle des 37-Jährigen ersetzen?