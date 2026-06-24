Sanitäter sind bei Rettungseinsatz oft überfordert

Positive Beispiele

Alle Rufe nach Reformen sind bisher an der Politik gescheitert. Dazu kocht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen. In Wien ein Vorteil. Hier setzt sich die Wiener Berufsrettung seit Längerem für eine bessere Ausbildung ein und bildet ihre Sanitäter über das gesetzliche Niveau hinausgehend aus. „Wir möchten alle bestmöglich auf den Einsatz vorbereiten. Unter anderem mit Simulationstraining unter realistischen Bedingungen haben wir Aus- und Fortbildung auf einem top modernen Niveau“, betont der Leiter Rainer Gottwald.