Beamte im Dauereinsatz: Schlägereien und Drohungen

Spuckte Leute an und schlug Wirt zusammen

Mehrere Gäste waren in einem Lokal in Hermagor versammelt, als ein 33-Jähriger zu randalieren begann. Der Wirt wollte ihn daraufhin nicht mehr im Lokal haben und schmiss ihn raus. Der aggressive Kunde wollte das nicht wahrhaben und kehrte kurz darauf mit seinem Hund zum Lokal zurück, schlug den Wirt nieder und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Dann wollte er in seine Wohnung zurückkehren.