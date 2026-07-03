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Donnerstagnacht

Beamte im Dauereinsatz: Schlägereien und Drohungen

Kärnten
03.07.2026 07:00
Die Beamten mussten zu einigen Vorfällen in der Nacht auf Freitag ausrücken.
Die Beamten mussten zu einigen Vorfällen in der Nacht auf Freitag ausrücken.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In der Nacht auf Freitag rückten Polizisten zu mehreren Gewaltfällen aus – Männer waren stark betrunken und verhielten sich extrem aggressiv. Ein 33-Jähriger spuckte in einem Lokal in Hermagor sogar mehrere Menschen an und drohte mit dem Umbringen. Auch beim Public Viewing artete die Situation aus.

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Das Fußballspiel am Donnerstagabend veranlasste einige dazu auszugehen, um sich in Lokalen gemeinsam das Österreichspiel anzusehen. Der Konsum von Alkohol war dabei keine Seltenheit. Zwei Männer rasteten in ihrem Vollrausch aus und widersetzten sich dabei einschreitenden Beamten.

Einsatz bei Public Viewing
Die Einsatzkräfte waren am Donnerstag mit der Überwachung des Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt beauftragt. Das Spiel verlief bis zum Ende hin ruhig. Doch gegen 22.30 Uhr – gegen Ende des Spiels – hatten die Beamten in der Menge mit randalierenden Fußballfans zu kämpfen. Viele zeigten sich aufgrund der österreichischen Niederlage enttäuscht und  warfen volle Bierbecher in die Menge sitzender Zuschauer.  Eine Situation eskalierte dabei: Ein 30-jähriger Klagenfurter versuchte, einen anderen Mann mit Faustschlägen zu attackieren.

Die Polizisten mussten einschreiten. Der stark alkoholisierte Fußballfan wurde mit vereinten Kräften Richtung Ausgang gedrängt. Dabei war er auch gegenüber den Beamten extrem aggressiv und schlug auf die Polizisten ein.  Zwei wurden dabei verletzt. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Auch in Hermagor kam es zu einem ähnlichen Vorfall – ein 33-Jähriger rastete komplett aus.

Spuckte Leute an und schlug Wirt zusammen
Mehrere Gäste waren in einem Lokal in Hermagor versammelt, als ein 33-Jähriger zu randalieren begann. Der Wirt wollte ihn daraufhin nicht mehr im Lokal haben und schmiss ihn raus. Der aggressive Kunde wollte das nicht wahrhaben und kehrte kurz darauf mit seinem Hund zum Lokal zurück, schlug den Wirt nieder und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Dann wollte er in seine Wohnung zurückkehren.

Erschreckte Frau und drohte mit Hammer
Auf dem Weg dorthin lief er mit seinem Hund auf eine Frau zu und erschreckte sie so sehr, dass sie in ihrer Wohnung lief und hinter sich die Tür versperrte. „Der 33-Jährige folgte ihr mit dem Hund und schlug gegen die Tür der Frau“, berichtet die Landespolizeidirektion von dem Vorfall um 21 Uhr.

Beamte sahen schließlich den stark Betrunkenen auf der Straße. „Er hatte in der Hand einen schweren Hammer“. Doch als er die Streife sah, ließ er das Werkzeug in einen Kanalschacht fallen. Bei der Befragung gab er an, dass er mit dem Hammer auf die Polizeibeamten losgehen wollte. Er verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv. Die Polizei brachte ihn ins Anhaltezentrum Villach. 

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Faustschläge ins Gesicht – Hilfeleistung eskalierte
Eine Frau (60) in der Gemeinde Friesach konnte ein gewünschtes Fernsehprogramm nicht selbstständig einstellen und bat ihren Nachbarn (54) um Hilfe. Gemeinsam mit einem weiteren Bekannten (61) wollten sie der Frau helfen. Doch als sie gemeinsam versuchten, in der Wohnung das Programm einzustellen und das nicht funktionierte, artete die Situation aus. Die zwei alkoholisierten Männer begannen heftig zu streiten und schlugen sich schließlich mit den Fäusten ins Gesicht. 

Schließlich musste die Rettung den 54-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Friesach bringen. Der andere gewalttätige Mann verhielt sich beim Einschreiten der Beamten extrem aggressiv und verletzte dabei einen Polizisten. Er war stark alkoholisiert und wurde vorläufig festgenommen.

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