„Crash-Bergung“: 80-Jähriger war in Rinne gestürzt

Sich mehrfach überschlagend, stürzte er rund 80 Meter eine steile, felsdurchsetzte Rinne hinab. Sein Begleiter stieg sofort zum Schwerverletzten ab, alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Weil der schwer verletzte Bergsteiger zudem in einem instabilen Zustand war, rettete ihn das C7-Team in einer „Crash-Bergung“; sie brachten den in Lebensgefahr schwebenden Mann also rasch aus der Gefahrenzone zu einem Zwischenlandeplatz, wo er notärztlich versorgt wurde. Als er ins Spital Lienz kam, war sein Zustand noch kritisch.