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„Hollywood“ bei der WM

„Österreich zermalmt“: Jubel bei Spaniens Presse

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 07:24
Spanien ließ Österreich nicht den Hauch einer Chance.
Spanien ließ Österreich nicht den Hauch einer Chance.(Bild: AP/Jae C. Hong)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spaniens Presse jubelt! Hier die Pressestimmen zum 3:0-Sieg der Iberer im WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich vom Donnerstagabend:

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„Marca“: „‘Showtime‘ in Los Angeles. Mit Freude, gutem Fußball und Charisma zermalmt Spanien Österreich, zieht ins Achtelfinale ein und erobert seinen Status als Titelanwärter zurück. Spanien wartete, bis es die Hügel von Hollywood erblickte, um sein bestes Spiel abzuliefern. (...) Das spanische Spiel hebelte Österreich aus, eine Mannschaft, die mehr Kampfgeist als Spielstärke besitzt. Die spanische Leistung hätte mehr Tore verdient gehabt, als letztendlich im Spielbericht verzeichnet wurden.“

(Bild: AP/Jae C. Hong)

„AS“: „Das ist Hollywood. Spanien zeigt in Los Angeles seine beste Leistung bei der Weltmeisterschaft und zieht ins Achtelfinale ein. Tore von Oyarzabal (zwei) und Porro sowie ein Rekord der Ungeschlagenheit für Unai.“

„Sport“: „Spanien besiegt Österreich deutlich und zieht ins Achtelfinale ein. Die spanische Nationalmannschaft war deutlich überlegen, mit einem torgefährlichen Oyarzabal und einem Cucurella, der mit zwei Vorlagen wie ein weiterer Flügelstürmer agierte.“

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„Mundo Deportivo“: „Ein souveränes Spanien bricht den Fluch und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Auf dem Weg nach Dallas ins Achtelfinale und Schluss mit dem Fluch des ersten Sterns. Spanien setzte sich gegen Österreich durch und schaffte nach 16 Jahren den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft – in einem Spiel, das es von Beginn an dominierte.“

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