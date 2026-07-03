„Österreich zermalmt“: Jubel bei Spaniens Presse

„Mundo Deportivo“: „Ein souveränes Spanien bricht den Fluch und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Auf dem Weg nach Dallas ins Achtelfinale und Schluss mit dem Fluch des ersten Sterns. Spanien setzte sich gegen Österreich durch und schaffte nach 16 Jahren den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft – in einem Spiel, das es von Beginn an dominierte.“