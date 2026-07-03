Der LGCT-Kindertag bringt Schüler Pferden näher

Pferde statt Klassenzimmer

Rund 400 Schüler und Schülerinnen im Alter von acht bis zwölf Jahren werden am Donnerstag, dem 24. September, auf das Veranstaltungsgelände eingeladen. Statt Unterricht im Klassenzimmer erwartet sie ein abwechslungsreicher Vormittag mit mehr als 15 Erlebnisstationen rund um Pferde, Sport, Natur und Gesundheit. Am Programm stehen unter anderem Ponyreiten, Einblicke in die Arbeit von Tierärzten und Hufschmieden und Hobby Horsing. Auch das ZOOM Kindermuseum, der ASKÖ sowie Gut Aiderbichl und der Lichtblickhof beteiligen sich.