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Der LGCT-Kindertag bringt Schüler Pferden näher

Wien
03.07.2026 07:32
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Große Pferde, neugierige Kinder und jede Menge Abenteuer werden im Ehrenhof von SChönbrunn ...
Große Pferde, neugierige Kinder und jede Menge Abenteuer werden im Ehrenhof von SChönbrunn erwartet.(Bild: Jan Vlcek)

Mit Beginn der Sommerferien richtet die Longines Global Champions Tour Vienna den Blick bereits auf den Herbst. Das Pferdesportevent erweitert sein Programm um einen eigenen Kindertag. Rund 400 Schülerinnen und Schüler werden am 24. September nach Schloss Schönbrunn eingeladen, um Pferde hautnah zu erleben.

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Nach der Premiere im Vorjahr setzt die Longines Global Champions Tour Vienna von 24. bis 27. September ihren Ausbau im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn weiter fort. Die Veranstalter wollen das Turnier nicht nur als Treffpunkt der internationalen Springreit-Elite etablieren, sondern auch Familien und Menschen ansprechen, die bislang wenig Berührung mit dem Pferdesport hatten.

Pferde statt Klassenzimmer
Rund 400 Schüler und Schülerinnen im Alter von acht bis zwölf Jahren werden am Donnerstag, dem 24. September, auf das Veranstaltungsgelände eingeladen. Statt Unterricht im Klassenzimmer erwartet sie ein abwechslungsreicher Vormittag mit mehr als 15 Erlebnisstationen rund um Pferde, Sport, Natur und Gesundheit. Am Programm stehen unter anderem Ponyreiten, Einblicke in die Arbeit von Tierärzten und Hufschmieden und Hobby Horsing. Auch das ZOOM Kindermuseum, der ASKÖ sowie Gut Aiderbichl und der Lichtblickhof beteiligen sich. 

(Bild: EQUIFO / Jan Vlcek)

Insbesondere viele Stadtkinder kennen Tiere heute vor allem aus Büchern, Filmen oder sozialen Medien. Uns ist wichtig, ihnen echte Begegnungen zu ermöglichen. Wer einem Pony begegnet, den Herzschlag eines Pferdes hört oder einem Hufschmied bei der Arbeit zusieht, nimmt ganz andere Eindrücke mit nach Hause, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima.

Die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn findet von 24. bis 27. September 2026 statt. Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Rahmenprogramm mit internationalem Dressursport, der Spanischen Hofreitschule, Working Equitation und einer außergewöhnlichen Siegerzeremonie mit Star-Tenor Paolo Scariano und einem 100-köpfigen Kinderchor freuen.

Pferde statt Klassenzimmer
Interessierte Schulen können ihre Klassen für den Kindertag über die Website des Veranstalters unter lgct-vienna.com/kindertag/ anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

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Sichern Sie sich Ihre Tickets für die Longines Global Champions Tour of Vienna 
(Bild: LGCT Vienna)

Freuen Sie sich auf die besten Springreiter der Welt, internationales Dressurreiten, einen Kindertag, die Spanische Hofreitschule, Working Equitation und viele weitere Highlights – vor einer der schönsten Kulissen Europas.

Donnerstag, 24. September 2026

  • Kindertag für Schulklassen von 8:00 bis 13:00 Uhr mit freiem Eintritt für 8- bis 12-jährige (Anmeldung über Formular unter https://lgct-vienna.com/kindertag/)
    Mehr als 15 Erlebnisstationen rund um Pferd, Natur und Sport
  • Showprogramm der Spanischen Hofreitschule
  • Dressur Training Session

Freitag, 25. September 2026

  • Dressur Grand Prix
  • Global Champions League (Team-Bewerb)
  • Internationaler Springsport

Samstag, 26. September 2026

  • Dressur Freestyle (Kür)
  • Vorführungen der Spanischen Hofreitschule
  • Working Equitation
  • Internationaler Springsport

Sonntag, 27. September 2026

  • Longines Global Champions Tour Grand Prix von Wien mit Stechen
  • Internationale Spitzenreiter im Finale
  • Siegerzeremonie mit Star-Tenor Paolo Scariano und 100-köpfigem Kinderchor

Tickets jetzt sichern im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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