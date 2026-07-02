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Ausstehende Cup-Prämien bei WAC: Das ist der Stand

Fußball National
02.07.2026 21:51
WAC-Präsident Dietmar Riegler und Gewerkschaftsboss Gernot Baumgartner.
WAC-Präsident Dietmar Riegler und Gewerkschaftsboss Gernot Baumgartner.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Bundesligist WAC testet am morgigen Freitag (18 Uhr) in St. Veit gegen Zweitligist Admira – die bisherige Tor-Bilanz in den Vorbereitungsspielen: 22:0! Das sagt Coach Thomas Silberberger dazu. Und so steht es um die ÖFB-Cup-Prämien – Gernot Baumgartner, Boss der „Vereinigung der Fußballer“, hatte ja schon Fristen gesetzt, äußert sich nun zur Causa.

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Im Mai 2025 feierte der WAC den bisher größten Triumph seiner Vereingeschichte. Im ÖFB-Cup-Finale zwang man Hartberg mit 1:0 in die Knie, feierte somit Historisches . . .

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