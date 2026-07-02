Ausstehende Cup-Prämien bei WAC: Das ist der Stand

Bundesligist WAC testet am morgigen Freitag (18 Uhr) in St. Veit gegen Zweitligist Admira – die bisherige Tor-Bilanz in den Vorbereitungsspielen: 22:0! Das sagt Coach Thomas Silberberger dazu. Und so steht es um die ÖFB-Cup-Prämien – Gernot Baumgartner, Boss der „Vereinigung der Fußballer“, hatte ja schon Fristen gesetzt, äußert sich nun zur Causa.
Im Mai 2025 feierte der WAC den bisher größten Triumph seiner Vereingeschichte. Im ÖFB-Cup-Finale zwang man Hartberg mit 1:0 in die Knie, feierte somit Historisches . . .
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