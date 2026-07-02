Ausstehende Cup-Prämien bei WAC: Das ist der Stand

Bundesligist WAC testet am morgigen Freitag (18 Uhr) in St. Veit gegen Zweitligist Admira – die bisherige Tor-Bilanz in den Vorbereitungsspielen: 22:0! Das sagt Coach Thomas Silberberger dazu. Und so steht es um die ÖFB-Cup-Prämien – Gernot Baumgartner, Boss der „Vereinigung der Fußballer“, hatte ja schon Fristen gesetzt, äußert sich nun zur Causa.