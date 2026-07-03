„Sabotage“: Ex-Coach rechnet mit Nagelsmann ab

Zu unerfahren?

Nagelsmann sei trotz seines Talents noch nicht reif für die Aufgaben des Bundestrainers, so der 73-Jährige weiter. In einem Gespräch mit der DFB-Spitze rund um Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke soll dem Noch-Teamchef ein Rücktritt nahegelegt worden sein, wie deutsche Medien am Donnerstag vermeldeten. Nagelsmann selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert, laut „Bild“ dürfte der 38-Jährige den Rat allerdings bereits angenommen haben ...