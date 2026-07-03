„Sabotage“: Ex-Coach rechnet mit Nagelsmann ab

Mit einem Kader wie dem der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay auszuscheiden, zeuge von einer schlechten Trainerarbeit, kritisierte Ewald Lienen Julian Nagelsmann nun scharf. „Das ist Sabotage“, fand der ehemalige Bundesliga-Trainer im Podcast „Der Sechzehner“ deutliche Worte.
„Also für mich ist das abenteuerlich schlecht gecoacht. Ein ganzes Land sitzt vor dem Fernsehschirm, und dann schafft es das Trainerteam, da so eine Truppe zu demontieren, muss ich ja fast schon sagen“, nahm sich Lienen kein Blatt vor den Mund. Im WM-Sechzehntelfinale hatte sich Deutschland Underdog Paraguay im Elfmeterschießen überraschend geschlagen geben müssen, unsere Nachbarn verpassten damit zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale.
Lienen sieht vor allem Nagelsmann in der Verantwortung: „Das ist Sabotage, wenn ich eine Truppe so dahinstelle und am Ende ohne defensive Qualität, ohne Außenstürmer, irgendwie da rumhänge und gucke, wie wir das hinkriegen. Das tut mir weh.“
Zu unerfahren?
Nagelsmann sei trotz seines Talents noch nicht reif für die Aufgaben des Bundestrainers, so der 73-Jährige weiter. In einem Gespräch mit der DFB-Spitze rund um Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke soll dem Noch-Teamchef ein Rücktritt nahegelegt worden sein, wie deutsche Medien am Donnerstag vermeldeten. Nagelsmann selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert, laut „Bild“ dürfte der 38-Jährige den Rat allerdings bereits angenommen haben ...
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