Abseits-Drama um Kroatien und Schweiz-Erlösung

Für den 40-jährigen kroatischen Mittelfeldmotor Luka Modric war es hingegen vermutlich der Abschied von der WM-Bühne. Besonders bitter war das nach Videostudium in der 106. Minute wegen Abseits aberkannte 2:2 durch Josko Gvardiol: Die Entscheidung, dass der Ball zuvor noch von dessen Teamkollegen Igor Matanovic – höchstens mit den Haarspitzen – berührt worden war, sorgte für ungläubige Blicke und Verzweiflung bei den Kroaten. Verantwortlich dafür war der im Ball befindliche Chip, der nachweist, wann und mit welcher Stärke der Ball berührt wird.