Stellung teils digital: Per Handy zum Wehrdienst

Die Idee dahinter: Über die neue Plattform bundesheeronline kann man schon vor dem eigentlichen Stellungstermin aktiv werden und Daten, Dokumente wie auch medizinische Befunde übermitteln. „Alles auf freiwilliger Basis“, wie Tanner betont. Das spare nicht nur Zettelwirtschaft, sondern verkürze auch die Wartezeiten vor Ort. Denn medizinische und psychologische Untersuchung in der Stellungskommission sind natürlich nach wie vor zu absolvieren.