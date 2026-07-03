Khamenei-Trauerfeiern bremsen Verhandlungen aus

Diese bremsen aktuell auch die Verhandlungen mit den USA aus. Laut dem katarischen Außenamtssprecher Majid al-Ansari sollen die Gespräche erst nach dem 9. Juli fortgesetzt werden. Bei den jüngsten indirekten Gesprächen sollen Fortschritte erzielt worden sein. Die iranischen Streitkräfte beanspruchen weiter die Kontrolle über die Straße von Hormuz, die US-Regierung fordert eine freie Passage für alle Schiffe ohne Gebühren. Zudem legen die iranischen Streitkräfte die Route fest und drohen mit einer „entschlossenen und unverzüglichen Reaktion“, sollte diese missachtet werden.