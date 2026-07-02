Pasterze ist bald nicht mehr größter Gletscher

„Bei etwas besseren Bedingungen könnte sie noch zumindest dieses Jahr überdauern“, so die Experteneinschätzungen. Noch zur Jahrtausendwende war die Eisbrücke über den „Riffwinkel“ an der Nordseite der Pasterzenzunge noch 800 Meter breit. Mittlerweile ist sie ein „schmales Brückchen“. Die markante Gletscherzunge, die früher als dicker Eispanzer zum Beispiel von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe aus zu beobachten war, ist schon deutlich zurückgegangen. Heute sehen Besucher statt beeindruckender Eisflächen nur noch kleine Seen oder Wasserfälle - wie jene Eisbrücke, die 2020 geschmolzen ist, der „Schneewinkel“. Michael Avian und Anton Neureiter kümmern sich um die Massenbilanzmessung auf dem Glockner: „Die Bewegung der Rest-Gletscherzunge ist beinahe zum Stillstand gekommen und die Eismasse schmilzt nicht nur dahin, sondern ist einem großflächigen Zerfall preisgegeben.“