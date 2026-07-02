Blitz-Aus, Staatsaffäre und deutsches Abwarten

Der jüngste der 48 Trainer bei dieser WM, er sitzt noch im Sattel – wie lange, ist allerdings offen, das Ende der Teamchef-Ära Julian Nagelsmann bei seinen Deutschen nach dem blamablen Aus gegen Paraguay wohl nur eine Frage der Zeit. Offiziell will sich der DFB in den kommenden Tagen äußern – wohlwissend, dass eine weitere Zusammenarbeit aufgrund der negativen Stimmung im Lang gegenüber dem 38-Jährigen ausgeschlossen scheint.