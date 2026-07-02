Blitz-Aus, Staatsaffäre und deutsches Abwarten

Nordamerika entwickelt sich immer mehr zum Trainer-Friedhof – schon sieben Weltmeisterschafts-Coaches sind ihren Job los! Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann wird wohl zeitnah die Liste der Geschassten ergänzen.
Der jüngste der 48 Trainer bei dieser WM, er sitzt noch im Sattel – wie lange, ist allerdings offen, das Ende der Teamchef-Ära Julian Nagelsmann bei seinen Deutschen nach dem blamablen Aus gegen Paraguay wohl nur eine Frage der Zeit. Offiziell will sich der DFB in den kommenden Tagen äußern – wohlwissend, dass eine weitere Zusammenarbeit aufgrund der negativen Stimmung im Lang gegenüber dem 38-Jährigen ausgeschlossen scheint.
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