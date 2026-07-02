Besondere Geste! Portugal-Fans ehren Diogo Jota

Der frühere Angreifer des FC Liverpool – wo er die nach seinem Unfall aus dem Verkehr gezogene Nummer 20 trug – war am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben gekommen. „Ich will nicht sagen, dass der erste Todestag besonders schwierig wird. Aber ich denke, wir sollten Diogo Jota ehren. Denn alles, was wir in diesem Team begonnen haben, begann mit ihm“, sagte zuletzt Trainer Roberto Martinez.