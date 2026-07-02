Besondere Geste! Portugal-Fans ehren Diogo Jota

Am 3. Juli 2025 verlor die Fußballwelt einen besonderen Menschen. Mit einer schönen Geste wollen die portugiesischen Fußball-Fans den vor einem Jahr bei einem Autounfall gestorbenen Starstürmer Diogo Jota ehren.
Beim WM-Sechzehntelfinale gegen Kroatien am Freitag (1.00 Uhr MESZ/live auf Servus TV) in Toronto wollen die Anhänger weiße Luftballons mit ins Stadion bringen und in der 21. Spielminute – der ehemaligen Rückennummer von Diogo Jota in Portugals Team – applaudieren.
Der frühere Angreifer des FC Liverpool – wo er die nach seinem Unfall aus dem Verkehr gezogene Nummer 20 trug – war am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben gekommen. „Ich will nicht sagen, dass der erste Todestag besonders schwierig wird. Aber ich denke, wir sollten Diogo Jota ehren. Denn alles, was wir in diesem Team begonnen haben, begann mit ihm“, sagte zuletzt Trainer Roberto Martinez.
„Wollen für ihn gewinnen“
„Wir haben mit ihm die Nations League gewonnen. Und wir wollen für ihn die WM gewinnen.“ Bei diesem Turnier sei „jeder Tag schwierig“ für sein Team. „Denn in jedem Training gibt es Momente, in denen Diogo Jota wieder in unseren Erinnerungen ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.