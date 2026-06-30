Streit trübt Tourismus-Boom in der Kaiserstadt

Das 2025 eröffnete Grand Elisabeth hat am Sprung von Bad Ischl auf Platz zwei bei den Nächtigungszahlen großen Anteil. Dennoch kämpft das Vier-Sterne-Hotel mit 132 Zimmern und einer Auslastung von 65 Prozent mit viel Gegenwind. Nun sorgen offene Zahlungen für den Kanalanschluss für neue Aufregung.
In Bad Ischl boomt der Tourismus. Die Kaiserstadt hat sich bei den Nächtigungszahlen im Oberösterreich-Ranking auf Rang zwei hinter Linz katapultiert. Dazu trug zweifelsohne auch die Eröffnung des Grand Elisabeth im April 2025 bei. „Wir hatten eine Auslastung von 65 Prozent, an zehn Tagen waren alle 132 Zimmer belegt“, zieht auch Herbert Ackerl vom Errichter- und Eigentümerkonsortium eine positive Bilanz. Im kommenden Jahr soll eine Kooperation mit den Dachstein-Seilbahnen für noch mehr Gäste im Jänner und Februar sorgen. „Zudem finden Kongresse statt, die es vor der Hoteleröffnung nicht gegeben hat“, ergänzt Ackerl, der immer wieder mit Kritik und Missgunst zu kämpfen hat. Ein umstrittenes Thema ist die mit der Stadt vereinbarte monatliche Pacht von 350 Euro für das rund 10.000 Quadratmeter große Grundstück.
Wir haben den Bescheid für die Zahlung erst vor wenigen Wochen erhalten. Wir lassen ihn prüfen und werden dann sofort bezahlen.
Herbert Ackerl vom Eigentümerkonsortium
Nun soll es auch einen Zahlungsrückstand in der Höhe von 150.000 Euro für die Kanalanschlussgebühren geben. „Wir haben den Bescheid vor wenigen Wochen bekommen und lassen ihn durch die Architekten prüfen. Sobald wir die Freigabe haben, werden wir bezahlen“, versichert Ackerl.
Noch kein Zahlungseingang
Demgegenüber steht die Aussage, dass der Fälligkeitstermin ohne Zahlungseingang bereits verstrichen sei. SP-Bürgermeisterin Ines Schiller dementiert: „Das ist sicher nicht der Fall. Über Fristen für Zahlungen mache ich aber keine Angaben.“
Fall für Prüfungsausschuss
Für Aufklärung soll nun der von den Grünen geführte Prüfungsausschuss der Stadt sorgen. Per Dringlichkeitsantrag könnten auch andere Vorschreibungen und Zahlungen des Hotels Grand Elisabeth genauer unter die Lupe genommen werden.
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