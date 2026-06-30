Streit trübt Tourismus-Boom in der Kaiserstadt

In Bad Ischl boomt der Tourismus. Die Kaiserstadt hat sich bei den Nächtigungszahlen im Oberösterreich-Ranking auf Rang zwei hinter Linz katapultiert. Dazu trug zweifelsohne auch die Eröffnung des Grand Elisabeth im April 2025 bei. „Wir hatten eine Auslastung von 65 Prozent, an zehn Tagen waren alle 132 Zimmer belegt“, zieht auch Herbert Ackerl vom Errichter- und Eigentümerkonsortium eine positive Bilanz. Im kommenden Jahr soll eine Kooperation mit den Dachstein-Seilbahnen für noch mehr Gäste im Jänner und Februar sorgen. „Zudem finden Kongresse statt, die es vor der Hoteleröffnung nicht gegeben hat“, ergänzt Ackerl, der immer wieder mit Kritik und Missgunst zu kämpfen hat. Ein umstrittenes Thema ist die mit der Stadt vereinbarte monatliche Pacht von 350 Euro für das rund 10.000 Quadratmeter große Grundstück.