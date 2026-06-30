Studententeam gibt mit Elektro-Monster Vollgas

Vollgas bei Entwicklung

Nicht erst bei den Bewerben geben die Linzer mit dem allradbetriebenen Stromer-Monster Vollgas: „Unser Team wurde erst im Mai 2025 gegründet. Vor rund einem Jahr haben wir bei null mit der Entwicklung begonnen, und jetzt ist es fast fertig“, so Teamchef Christian Lurger (25). Sehr ambitioniert: „Die Kombination aus Elektro und Allradantrieb ist viel komplizierter als ein hinterradgetriebener Verbrenner“, erklärt der Mechatronik-Masterstudent, der als Zweitstudium Recht und Wirtschaft für Techniker studiert.